Si è spacciato per un loro nipote e ha messo a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani a Cagliari ma il piano è saltato grazie all’intuito di un poliziotto.

Il raggiro è andato in scena in un noto centro commerciale della città dove i coniugi stavano facendo la spesa quando sono stati avvicinati da un uomo che ha salutato il marito con molto garbo e poi si è rivolto alla moglie avviando un’affabile conversazione. Un operatore della Polizia di Stato era poco distante e ha notato che la signora consegnava due biglietti da 50 euro all’interlocutore il quale, con molta fretta, si congedava e si avviava all’uscita. Insospettito, l’agente si è avvicinato alla coppia, si è qualificato e ha chiesto il motivo della consegna del denaro. La signora ha risposto che quell’uomo si era presentato come un loro nipote e che lo stavano aspettando insieme al resto di 30 euro per l’acquisto di formaggi e gamberoni.

Il poliziotto è andato nella stessa direzione e lo ha visto salire su un’auto, quindi ha contattato i colleghi e una Volante è arrivata in breve tempo riuscendo a intercettare la macchina e bloccando il conducente, che è stato portato in questura.

Dagli accertamenti è emerso che il 37enne cagliaritano, che ha alle spalle precedenti specifici, non ha mai conseguito la patente. Ora è indagato a piede libero per truffa aggravata e guida senza patente.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata