Rischia di essere un salasso per i cagliaritani. Dai conti emerge che quest’anno pagheranno in autunno una tari maggiorata del 15 percento. L’allarme lo ha lanciato il sindaco Massimo Zedda in occasione dell’insediamento ufficiale in Comune (il passaggio di consegne con la commissaria Luisanna Marras) di questo pomeriggio. «Da quello che ho ereditato non sono state messe a correre risorse per abbattere i costi della Tari, occorrerà subito un lavoro di “pulitura” per evitare l’aumento del quindici per cento».

Per equilibrare i conti serviranno circa 5 milioni di euro, che adesso l’amministrazione proverà a cercare anche in un dialogo con la Regione che potrebbe rifinanziare il fondo unico per gli enti locali da cento milioni. Questione di soldi, dunque. Ecco perché quest’anno cambierà anche la scelta del capodanno. «Non ci sarà un Capodanno da un milione e mezzo ma sarà un Capdanno diffuso e più sobrio», dice ancora il sindaco.

Al di là dei numeri, il Passaggio di consegne con la commissaria Marras che ha retto il Comune negli ultimi tre mesi e anche un momento riservato alla programmazione dei prossimi impegni : lunedì 8 si riunirà il primo consigli comunale e sarà quella l’occasione per annunciare la nuova Giunta. Venerdì pomeriggio, intanto, si svolgerà un’assemblea pubblica in piazza Galilei per informare i cittadini sulle scelte che compirà l’amministrazione.

© Riproduzione riservata