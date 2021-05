In occasione dei 30 anni dalla ratifica italiana della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Palazzo Regio di Cagliari, sede istituzionale della Città Metropolitana, sarà illuminato di blu.



Il trentennale della ratifica, siglata il 27 maggio 1991, segnerà anche l’inizio concreto dell’attività della neo Garante dei diritti per l’infanzia e l’adolescenza della Città Metropolitana di Cagliari, Orsola Apice, che darà il via a un tour nelle scuole del territorio per far conoscere e promuovere il ruolo dell’autorità indipendente che vigila sull’applicazione delle convenzioni internazionali e delle norme interne adottate in materia di tutela dei minori.



“Illuminare di blu la sede istituzionale della Città Metropolitana è un gesto simbolico che tuttavia auspichiamo possa contribuire a far conoscere il ruolo del Garante, una figura importante oggi più che mai in un momento storico in cui la pandemia ha cambiato radicalmente la vita dei minori, privati della scuola, dello sport e di tutti gli altri contatti sociali, nella maggior parte dei casi senza un supporto psicologico”, spiega Apice.

“La situazione è molto critica anche nella Città Metropolitana, con un aumento esponenziale degli abbandoni scolastici e la carenza di tecnologie adeguate per seguire la didattica a distanza, ed è pertanto necessario elaborare azioni, strategie e politiche a tutela dei minori in questo nuovo contesto, sia nell’attuale periodo emergenziale, sia nelle fasi successive, al fine di contrastare l’insorgere di ogni forma di disagio, isolamento, discriminazione o ineguaglianza”, sottolinea la Garante.

“Nelle scuole promuoverò la conoscenza dei diritti dei minori – aggiunge Apice – e le modalità attraverso le quali è possibile rivolgersi alle autorità responsabili di garantire tali diritti”.





