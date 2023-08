La regola della musica colpisce ancora: casse all’interno, ma diffusione del suono anche all’esterno «perché la porta era lasciata sempre aperta», sono i fattori combinati che, assieme a qualche tavolino di troppo, hanno portato alla sanzione nei confronti del Rainbow City di via Torino, a Cagliari.

A causa della sospensione della concessione, decisa dal servizio Attività produttive del Comune, i titolari del locale della Marina, a due passi da via Manno, dovranno rinunciare ai tavolini all’esterno per 33 giorni, dal 6 novembre all’8 dicembre compreso.

Conseguenza di un verbale stilato dalla polizia locale lo scorso 29 aprile. Il suono emesso dalle casse all’interno, stabilisce il regolamento, non si può sentire anche fuori: un divieto – violato nel caso del Rainbow, secondo gli agenti – che ha scatenato una battaglia legale in piazza San Domenico (QUI LA NOTIZIA). Ma in via Torino sarebbe anche stato scoperto che il locale «occupava parte del suolo pubblico antistante l'attività mediante tavoli e sedie per una superficie totale 24 metri quadri senza rispettare le prescrizioni del titolo autorizzativo, per poco più di 12». Ora è arrivata la batosta, con “pena” da scontare il prossimo autunno.

(Unioneonline/E.Fr.)

