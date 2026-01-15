La zona rossa di piazza del Carmine, la malamovida, la sicurezza in città e la lotta al narcotraffico. Sono i temi affrontati dalla nuova prefetta di Cagliari Paola Dessì nella prima conferenza stampa, tenuta questa mattina nella sede della prefettura di Piazza Palazzo.

«Sono onorata di ricoprire questo ruolo nella mia città», ci ha tenuto a sottolineare, «trovo una situazione già consolidata. L'obiettivo è quello di proseguire il lavoro in collaborazione con le forze dell'ordine per rendere la città più sicura per i cittadini, gli imprenditori e per i turisti che la visitano».

Paola Dessì ha parlato anche della zona rossa di piazza del Carmine, con l'ordinanza che al momento scade il 28 febbraio: «Valuteremo con il Comune se prorogarla ed eventualmente anche i confini territoriali».

© Riproduzione riservata