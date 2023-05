Che fine ha fatto il piano per la realizzazione della foresta urbana storica in viale Trieste, nell’ex stallaggio Meloni, a Cagliari?

A chiederlo, con un’interrogazione, è la consigliera comunale d’opposizione, Marzia Cilloccu. L’esponente della minoranza sottolinea che «a più di due anni dal pronunciamento all'unanimità del Consiglio comunale in favore della realizzazione della foresta urbana e a un anno dalla presentazione pubblica di un interessante progetto di riqualificazione di quell'area da parte degli studenti e studentesse del Liceo Artistico, non si hanno notizie da parte del sindaco e della sua maggioranza».

Nel frattempo quello spazio è stato inserito in un emendamento alla Legge di Stabilità, approvata nel mese di marzo scorso, nel quale alcuni consiglieri regionali di maggioranza autorizzano la Regione, «proprietaria del terreno in questione, a sottoscrivere con il Comune un accordo di programma per la realizzazione di diverse opere nel capoluogo, fra le quali “il nuovo polo uffici regionali».

Per la Cilloccu non si tiene conto «della volontà dei rappresentanti di tutta la cittadinanza in consiglio comunale e dell'alto rischio di ritrovamenti archeologici che si potrebbero presentare con l'edificazione di nuovi edifici con eventuali parcheggi interrati».

