Un’ispezione del Nas di Cagliari in un circolo privato gestito da un’associazione sportiva dilettantistica ha consentito di riscontrare irregolarità tali da ordinare la sospensione della preparazione e somministrazione degli alimenti.

I carabinieri, nell'ambito di specifici servizi disposti dal Comando Carabinieri Tutela Salute di Roma, erano impegnati di attività di verifica del corretto possesso del Green pass in esercizi pubblici in cui si svolgono somministrazioni di alimenti. Durante i controlli all’interno del circolo sono emerse criticità igienico/strutturali. Sotto sequestro sono finiti circa 50 kg di alimenti dei quali non esisteva tracciabilità. L'addetto alla manipolazione, un 53enne originario del capoluogo, che è anche presidente dell'associazione, è stato diffidato a ripristinare le basilari condizioni igienico sanitarie necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione, per lui anche la contravvenzione per non essere munito di Green pass.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata