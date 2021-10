Grave incidente stamattina in via Campania a Cagliari: una Lancia ha investito una studentessa universitaria che attraversava sulle strisce pedonali.

La giovane, 22 anni, ha perso conoscenza, poi è stata soccorsa d'urgenza e accompagnata in ambulanza al Brotzu con assegnato un codice rosso. Il conducente, un anziano di 80 anni, si è fermato dopo cinque metri con la giovane volata più avanti. L'impatto è stato violento.

Secondo le prime ricostruzioni l'auto diretta verso via Liguria ha travolto la ragazza che attraversava sulle strisce verso il parco di Monte Claro.

Sul posto gli agenti della Polizia locale per i rilievi. Sono in corso tutti gli accertamenti sul conducente mentre in ospedale si stanno valutando le condizioni della studentessa ferita in modo serio.

