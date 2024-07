Esordienti e veterani. Per tutti i consiglieri, l’inizio della nuova era di Massimo Zedda a Palazzo Bacaredda è un punto di partenza e come tale porta con sé l’emozione della prima volta.

E, come in ogni occasione che si rispetti, non possono mancare i selfie (almeno per i nuovissimi).

Alle 17 a Palazzo Bacaredda l'atmosfera è un po' quella da primo giorno di scuola.

Giacca, cravatta e zainetto: eccoli i consiglieri comunali che iniziano a prendere confidenza con i banchi di Palazzo Bacaredda. Luisa Giua Marassi è elegantissima: tailleur rosa. Ma non è l'unica. Giuseppe Farris, per esempio, con l’immancabile pochette.

Al battesimo c’è anche la presidente della regione Alessandra Todde: «Sono felice di poter essere qui, Massimo Zedda è un sindaco che abbiano sostenuto fortemente e con cui lavoreremo assieme, come Regione, per il bene della città di Cagliari».

Alle 17.30 arriva Massimo Zedda e con il suo giuramento comincia ufficialmente la nuova era, presentando la sua squadra, tra conferme e qualche novità, di cui faranno parte cinque donne e quattro uomini:

Maria Cristina Mancini (innovazione e servizi digitali)

Luisa Giua Marassi (ambiente e verde)

Maria Francesca Chiappe (cultura e turismo)

Giulia Andreozzi (istruzione)

Carlo Serra (attività produttive)

Matteo Lecis Cocco Ortu (urbanistica)

Anna Puddu (politiche sociali)

Giuseppe Macciotta (sport)

Yuri Marcialis (viabilità)

Al sindaco restano le deleghe a: bilancio, sicurezza, personale e polizia municipale.

I consiglieri entrati al posto di quelli eletti e andati in giunta sono:

Barbara Serra (Pd)

Luciano Congiu (M5S)

Corrado Sorrentino (Avs)

Carlo usai (Progressisti)

© Riproduzione riservata