Senza alcun motivo, quando ha incrociato gli agenti della Polizia locale di Cagliari in servizio, li ha aggrediti verbalmente e fisicamente spintonandoli.

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 17.15 in via Roma, protagonista un senegalese senza fissa dimora domiciliato a Quartu Sant’Elena.

L’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Per identificarlo ci è voluta la Scientifica ed è stato necessario prendere le impronte digitali, perché l’uomo non aveva documenti e rifiutava di dare le proprie generalità. Ed è allora che gli agenti hanno scoperto che il senegalese era già ai domiciliari.

L’uomo si è improvvisamente avvicinato agli agenti e li ha iniziati ad aggredire, verbalmente e fisicamente, prima di essere immobilizzato – non senza fare una forte resistenza – e condotto al comando in via Crespellani.

Un agente è finito al Brotzu a causa delle ferite riportate nella colluttazione. Il responsabile del gesto nel carcere di Uta.

