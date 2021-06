Traffico bloccato sull'asse mediano a Cagliari per un incidente all'altezza dello svincolo per viale Marconi.

Tre le auto coinvolte, con alcuni feriti ma in modo lieve.

La strada in direzione Poetto è stata in parte chiusa e si sono formate code d'auto. Sul posto il 118 per le cure dei feriti e la Polizia locale per i rilievi.

