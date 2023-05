Incidente sull’asse mediano a Cagliari, all’altezza dell’ex Jolly Hotel.

Quattro i veicoli coinvolti, nessun ferito grave.

Pesanti i disagi per il traffico, con rallentamenti che si sommano alle file di auto che stanno intasando la stessa strada per raggiungere l’Unipol Domus per il match di stasera del Cagliari contro il Parma.

