Traffico paralizzato in ingresso a Cagliari per un incidente stradale avvenuto sull’Asse mediano.

Tre le auto coinvolte in un tamponamento a catena, che ha mandato in tilt la circolazione all’altezza dello svincolo per viale Marconi, in direzione Poetto.

Non ci sarebbero feriti gravi, ma – come detto – si sono create lunghe code all’entrata della città, sin dal sovrappasso di via Peretti, coinvolgendo anche le strade limitrofe, verso via dei Valenziani e via Cadello.

Per i rilievi di legge e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della polizia municipale.

La circolazione è tornata alla normalità dopo qualche ora, le auto sono state rimosse.

