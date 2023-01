Momenti di paura a Cagliari, dopo la mezzanotte, in via Trincea delle Frasche: il tendone di una terrazza ha preso fuoco per cause ancora da accertare e nell'incendio sono rimaste coinvolte delle bombole di gas.

Una è esplosa per fortuna senza che nessuna persona rimanesse ferita. Alla fine il rogo è stato spento dai vigili del fuoco mentre il personale del 118 si è dovuto occupare di un intossicato dal fumo dell'incendio, soccorso comunque sul posto. Ancora da stabilire cosa abbia dato vita alle fiamme. I danni sulla terrazza sono stati importanti.

Inevitabile la preoccupazione per gli abitanti della zona alla vista del fumo proveniente dal palazzo e soprattutto nel momento dell'esplosione.

La notte del nuovo anno alla fine ha visto impegnati in venti interventi i vigili del fuoco della centrale di viale Marconi.

Tra i principali, hanno domato un incendio di carcasse d'auto nel campo rom lungo la strada statale 387, spento le fiamme in una casa a Gergei e in una ad Assemini, soccorso un cane spaventato dai botti e rimasto incastrato in una recinzione in via Brescia a Cagliari, e sono intervenuti per due incidenti non gravi a Quartucciu e in via Portoscalas a Cagliari con un'auto finita sulla scalinata della parte finale della strada.

