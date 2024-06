Incendio questo pomeriggio in una pasticceria di Cagliari, in via Ciro Menotti.

La sala operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato una squadra per spegnere le fiamme che, propagatesi all'interno della struttura per cause al momento imprecisate, hanno completamente distrutto i locali adibiti a pasticceria posti al piano terra.

Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica della struttura si sono concluse intorno alle 16:30. Non ci sono feriti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata