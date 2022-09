Taglio del nastro per il nuovo Ecocentro di via San Paolo a Cagliari.

La struttura a quella già esistente nel quartiere di Sant'Elia, in attesa che altri tre Ecocentri diventino operativi per soddisfare il fabbisogno della città in tema di raccolta differenziata.

All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore all'Ambiente Alessandro Guarracino.

Tra le novità principali della struttura di via San Paolo, che porterà alla conseguente chiusura dell'Isola ecologica di via Puglia nei pressi del Cimitero di San Michele, il fatto che gli utenti potranno conferire, a breve, anche i rifiuti della frazione "secco-indifferenziato" e che, con questo sito a disposizione, l'assessorato ha potuto raddoppiare le quantità di rifiuti da conferire per quanto riguarda le frazioni riutilizzabili.

"In questo modo - ha commentato Truzzu - affronteremo meglio la sfida della raccolta differenziata. Nasceranno altri due Ecocentri: uno in via Abruzzi e uno in via dei Valenzani oltre a quello di viale Monastir che sta realizzando la ditta che ha il servizio in appalto. Per questo invito i cittadini a utilizzare queste strutture".

"Il sistema integrato di raccolta differenziata - ha aggiunto Guarracino - viene ora integrato con gli Ecocentri che completano il servizio del porta a porta. In questo modo andiamo oltre il minimo previsto per una città come quella di Cagliari. Con l'apertura di questo Ecocentro andiamo anche ad aumentare i quantitativi minimi, raddoppiandoli, delle frazioni riutilizzabili. Questo consentirà all'utenza di fare uno smaltimento molto più facile. Va di pari passo il progetto di abbellimento e forestazione urbana per avvicinare i cittadini ad una educazione ambientale sostenibile".

(Unioneonline/l.f.)

