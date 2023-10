«Attenzione, c’è l’Uomo Ragno».

Una voce convinta invitava a guardare in profondità, nella parte finale di via Università a Cagliari.

In rettorato era in corso una conferenza di Bankitalia. Castello, Marina e Stampace erano letteralmente invasi da crocieristi, arrivati in città con una nave Costa.

Verso le 13.30 in molti sono stati incuriositi da… Spiderman, avvistato mentre scendeva da un’utilitaria.

Non risulta che in zona ci fossero feste e tutti hanno pensato all’uomo mascherato che di tanto in tanto si manifesta in città. Invece si è scoperto che - a dispetto della maschera - non era l’Uomo Ragno. Era semmai una Donna Ragno, probabilmente una studentessa dell’Est europeo.

© Riproduzione riservata