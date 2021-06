I carabinieri in borghese del Nucleo Investigativo di Via Nuoro a Cagliari hanno arrestato un 25enne cagliaritano incensurato per spaccio.

Il giovane, perquisito in strada e poi, con l'ausilio dei colleghi in uniforme della Stazione di San Bartolomeo, anche in casa, è stato trovato in possesso di 150 grammi di infiorescenze di marijuana, 5,2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e strumenti atti al confezionamento, nonché 8.319,85 euro in banconote di vario taglio, giudicati provento dell'attività di spaccio.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà al Palazzo di Giustizia di Cagliari.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata