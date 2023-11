Grave incidente questa mattina all’alba a Cagliari. Coinvolti tre ragazzi di 19 e 20 anni, due sono in gravi condizioni.

I giovani stavano percorrendo via del Canneto alle 5 del mattino quando, imboccando via del Colle, in curva il conducente ha perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare contro lo spigolo del muro di un’abitazione.

(Foto Polizia locale)

La parte anteriore del mezzo è andata distrutta, i tre ragazzi sono finiti in ospedale: uno trasportato in codice rosso al Santissima Trinità, gli altri due al Duilio Casula, uno in codice rosso l’altro in codice giallo.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, è intervenuta anche la Polizia locale. Tra le cause dello schianto si ipotizza l’alta velocità, al vaglio degli investigatori anche le condizioni psicofisiche del conducente.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata