Anche a Cagliari circa 200 persone si sono radunate in piazza Garibaldi in un sit in per chiedere la fine del conflitto in Ucraina.

Senza bandiere di partito sono scesi in piazza diversi movimenti politici, sindacati e associazioni. Nel giorno della grande manifestazione indetta a Roma per sollecitare il dialogo tra le due nazioni e chiedere alla comunità internazionale di mediare tra le due parti per arrivare a un cessate il fuoco.

A Cagliari c’è anche la deputata M5s Sabrina Licheri: “Bisogna perseguire il tavolo della pace, lo vuole la stragrande maggioranza dei cittadini e l’Europa deve assumere una posizione di leader in questo senso. Se si continua con le armi dopo 8 mesi questo non può che portare a conseguenze ancor più drammatiche, il conflitto atomico non è solo una frase buttata lì”.

In piazza anche il movimento A Foras: “Basta sofferenze e lutti, fermare subito la guerra, lavorare ad una soluzione diplomatica portando al tavolo i governi di Kiev e Mosca e tutti gli attori necessari per trovare una pace giusta, non imposta con la forza, ma concordata e stabile. Tacciano le armi”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata