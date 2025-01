Le folte chiome degli storici alberi che popolano viale Regina Elena coprono i fari dei lampioni, così in alcuni tratti la visibilità è scarsa, sia per gli automobilisti che per i pedoni. Questi ultimi, soprattutto dove c'è ancora il vecchio marciapiede dissestato, si fanno luce con le torce dei cellulari. Una situazione, questa, che va avanti da tantissimi anni oramai.

«Certi tratti sono proprio impercorribili», dice Gianluca Cannas, una delle centinaia di persone che parcheggiano la macchina in viale Regina Elena. «Anche se si va piano si rischia di non vedere le persone che attraversano. Da pedone il pericolo è rappresentato dall'asfalto del marciapiede dissestato che rischia di provocare brutte cadute. Se non ci fossero le torce dei cellulari, qui non si potrebbe proprio passare».

Concorda con lui Isabella Atzeni, anche lei frequentatrice della centralissima zona del capoluogo: «Sì, i cellulari ci salvano, ma come fanno gli anziani che magari non sanno usare la torcia?», si domanda, sottolineando anche il pericolo che una strada poco illuminata rappresenta soprattutto per le donne: «È un problema di sicurezza, si rischia di incappare in qualche malintenzionato. Spesso mi capita di doverci passare la sera, ma quando posso evito di farlo a piedi, preferendo prendere il pullman e scendere sotto il Bastione o cercare parcheggio altrove». Le fa eco Marta Scano: «Mi auguro che si intervenga per mettere in sicurezza i tratti di viale Regina Elena meno illuminati a causa delle chiome degli alberi. Non è giusto che noi donne dobbiamo aver paura, ma d'altronde questa è la sensazione che si prova».

© Riproduzione riservata