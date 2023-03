Il terminal Gnl nel porto canale di Cagliari è “strategico”, per tipo di opera e posizione. E “non è pericoloso”. Per questo il Tar del Lazio ha messo il sigillo di correttezza amministrativa sul decreto del ministero della Transizione ecologica che ha espresso giudizio di compatibilità ambientale sul maxi impianto di stoccaggio e rigassificazione che la Sardinia Lng Srl vuole realizzare a Giorgino.

Al centro delle contestazioni c’erano principalmente due elementi. Il primo: dai documenti depositati al ministero non sarebbero state valutate a sufficienza le opzioni alternative all’impianto, da realizzare magari in un’altra zona. E poi: le carte progettuali non avrebbero preso in adeguata considerazione i possibili rischi per la sicurezza pubblica e “le ricadute in termini pregiudizievoli sugli interessi privati connessi all'esercizio delle attività economiche già presenti nell'area portuale”.

Il Tar ha rilevato che, alla luce del contenuto degli atti depositati in giudizio e delle risultanze documentali, “gli elementi dedotti a fondamento dei vizi denunciati non configurano macroscopici difetti di istruttoria ovvero carenza di idonea motivazione, né tanto meno integrano ipotesi di manifesta illogicità e incongruità”.

Più in particolare, secondo i giudici, lo studio d'impatto ambientale predisposto contiene “l'espressa indicazione delle alternative prese in esame, unitamente alla relativa analisi, includente da un lato il confronto dei vantaggi e svantaggi correlati all'ipotesi di mancata realizzazione dell'intervento, dall'altro le criticità connesse alla diversa localizzazione dell'impianto (nei due siti alternativi considerati)”.

Sono state poi ritenute infondate le censure di difetto d'istruttoria e illogicità della motivazione per la ritenuta omessa considerazione degli effetti negativi dell'opera sull'ambiente circostante. “Gli elementi dedotti a sostegno di tali censure” si legge in sentenza, “non trovano alcuna corrispondenza nel complesso degli atti procedimentali".

(Unioneonline/E.Fr.)

