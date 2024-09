Gabriela Dancau, ambasciatrice della Romania, ha avuto un incontro stamattina a Palazzo Bacaredda con il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. L'appuntamento è servito per sviluppare relazioni istituzionali, culturali e rapporti economici.

Accompagnata dal Console generale Marian Popescu, capo del Consolato Generale di Romania a Roma, e dal vice capo missione e ministro consigliere Eugen Rosca, Dancau ha mostrato la sua vicinanza nei confronti del capoluogo: «La Romania guarda alla città di Cagliari con grande interesse e amicizia», le parole dell'ambasciatrice. «L'incontro di oggi con il sindaco costituisce indubbiamente il miglior presupposto per ampliare i nostri interessi nella Regione Sardegna che, grazie alla numerosa comunità romena, alla sua posizione strategica nel Mediterraneo e alle sue grandi risorse ambientali e culturali, rappresenta una destinazione ideale per una cooperazione di straordinario valore. Sono fiduciosa che, dopo l'apertura della nuova agenzia consolare romena, la nostra cooperazione inizierà una nuova fase di sviluppo».

Il sindaco Zedda ha aggiunto: «È stato un vero piacere ospitare l’ambasciatrice e la delegazione. La città è casa per tante famiglie provenienti dalla Romania e l’Amministrazione è sempre lieta di ospitare negli spazi del Comune attività consolari e iniziative delle tante comunità presenti in città. Con l’ambasciatrice abbiamo valutato la possibilità di gemellaggi e di collaborazioni per eventi internazionali, d’arte e culturali, e di imbastire relazioni economiche. Le porte della città sono aperte per una rinnovata e positiva cooperazione con altri paesi e città del mondo».

(Unioneonline / r. sp.)

