Il quartiere Marina di Cagliari celebra Oliena e il suo vino-simbolo con l’evento "La Magia del Nepente". L’appuntamento è per il 31 agosto, in programma una giornata nel segno della enogastronomia. Saranno allestiti quattro punti degustazione e coinvolti undici ristoranti che proporranno menù a tema e il piatto della convivialità. I ticket saranno disponibili negli stessi punti degustazione tra le vie Napoli, Barcellona e Sardegna. Organizza il Consorzio Cagliari Centro Storico in collaborazione con Ascos, associazione Cantine Oliena Sardegna che raggruppa otto produttori vitivinicoli del centro barbaricino.

La manifestazione è inserita nel programma della promozione del quartiere Marina «in una visione sempre più attenta ad azioni promozionali divulgative che diano bellezza e fruibilità al quartiere stesso e alla città di Cagliari - commenta Gianluca Mureddu, presidente del Consorzio Cagliari Centro Storico - queste giornate servono di fatto a coinvolgere residenti e turisti in un percorso di valori culturali ed esperienziali in una strategia di promozione del territorio». L'iniziativa fortemente voluto dal Ccn, punta a incrementare lo sviluppo del quartiere e delle sue imprese in un posizionamento di visione turistica imprenditoriale sia regionale che nazionale. In primo piano la cultura della convivialità, la bellezza dei territori coinvolti con i loro prodotti tipici.

«Insieme agli amici del Ccn abbiamo voluto fortemente questo evento, riteniamo fondamentale creare incontri di culture specialmente in un capoluogo con un bellissimo centro storico come Cagliari, importante crocevia turistico del Mediterraneo che aiuta la promozione delle nostre aziende, le nostre tradizioni - ha messo in evidenza Bastiano Pugioni presidente Ascos - amicizia e vino sono i nostri ambasciatori».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata