Il Parco di Monte Claro a Cagliari resterà chiuso al pubblico la mattina di mercoledì 19 e giovedì 20 maggio 2021. Il Parco sarà aperto nel pomeriggio a partire dalle ore 15,30 fino all’orario di chiusura consueto (ore 21).



La chiusura si rende necessaria al fine di consentire alcuni lavori di manutenzione straordinaria, in particolare la concimazione del verde, che saranno effettuati nel corso della mattinata.



Resta garantito per tutto l’arco della giornata l’accesso alla Biblioteca Metropolitana dall’ingresso di via Mattei.





© Riproduzione riservata