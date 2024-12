Sul pavimento dello studio dove sono stati trovati i corpi senza vita dei coniugi Marisa Dessì, 82 anni, e Luigi Gulisano di 79, c'erano tracce di sangue.

Si infittisce il mistero della tragica fine della coppia, avvenuta due settimane fa nell’appartamento di via Ghibli, Quartiere del Sole a Cagliari.

Le domande su cosa sia accaduto all'agente di commercio in pensione e alla moglie si moltiplicano. Qualcosa di utile potrebbe arrivare dagli esami tossicologici e istologici: per questo i corpi dei due anziani sono ancora sotto sequestro.

In Procura e nella caserma dei carabinieri di via Nuoro le bocche su questo caso sono cucite. Anche se ci sarebbe un po' di fermento. Per ora la versione ufficiale è sempre la stessa: i coniugi sarebbero morti per avvelenamento o per un malore.

La novità di questi giorni – che non era ancora emersa – è che nel pavimento della stanza, a una certa distanza dai corpi dei due anziani, sono state trovate delle tracce di sangue. Cosa le ha provocate? Di chi sono? Delle vittime o di qualcun altro? Sono solo alcune delle domande a cui bisognerà provare a dare risposta.

