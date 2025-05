Quasi sette ore di fila continua. È quanto è accaduto oggi in via Roma a Cagliari, dove una serie di situazioni complesse hanno messo a dura prova – per non dire paralizzato – la circolazione. Auto a passo d’uomo, deviazioni al traffico, file chilometriche che iniziavano all’ingresso della città e disagi quasi senza sosta in una delle principali arterie del capoluogo, già segnata in maniera pesante dal cantiere cominciato due anni fa lato portici e ancora non concluso (se non nella prima parte, ma la riapertura non ha risolto i problemi).

Il primo stop è avvenuto attorno alle ore 14. A ridosso di piazza Deffenu, sotto palazzo Tirso, cedono i cavi elettrici della nuova metropolitana leggera (che ancora non ha fatto il suo esordio in via Roma, nonostante un altro cantiere infinito). Un incidente potenzialmente pericolosissimo, che per fortuna non ha causato feriti né particolari danni. Risultato? Strada bloccata, auto deviate da via Roma verso viale Diaz per non passare in viale Colombo. Coi veicoli inevitabilmente riversati nelle strade limitrofe, da viale Regina Margherita a viale Diaz, e lunghissime file.

Verso le 16 la situazione sembrava essere tornata alla normalità. Ma è stata solo un'illusione. Mentre in contemporanea un doppio tamponamento creava l'ormai classico tappo nell'Asse mediano, un altro incidente dalla parte opposta ha causato diversi disagi. Quello sulla Statale 195 Racc, verso il ponte della Scafa, all'ingresso di Cagliari. Ha coinvolto tre auto, con tre feriti e altrettante ambulanze. E lì il traffico è di nuovo piombato nel caos: ore e ore di auto incolonnate, dal luogo dell'incidente fino alla fine di via Roma.

La situazione è rientrata attorno alle 20.30, quando la circolazione ha ripreso in maniera regolare anche perché non era più ora di punta. Ma, finché non sarà riaperta via Roma lato portici, per gli automobilisti si preannunciano ancora code e disagi.

