Il progetto del nuovo stadio di Cagliari torna in consiglio comunale, chiamato a valutare il Pef per la realizzazione dell’impianto.

I tempi sono però stringenti e sia il Cagliari Calcio che la Uefa chiedono un’accelerata. È necessario infatti ottenere quanto prima il via libera all’inizio dei lavori per rispettare il cronoprogramma per proseguire con la candidatura per gli Europei del 2032.

L’articolo completo di Riccardo Spignesi su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital

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