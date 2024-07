Trasferimento o no, l’unica certezza a San Benedetto è che i soldi continuano a essere spesi. Quasi un milione per comprare banchi frigo e altri arredi, destinati al mercato provvisorio di piazza Nazzari che poi, quando e sarà realizzata, verranno poi installati nella struttura definitiva al centro di un appalto da decine di milioni di euro.

Si muove qualcosa nella nebbia che ha avvolto il destino dei boxisti e dello storico – e identitario – mercato di Cagliari. Il Comune, Servizio opere strategiche, ha appena deliberato di approvare il contratto da 960 mila euro, con la società Alisea Srl, per “la fornitura e posa in opera di arredi destinati all’allestimento degli spazi di vendita dei mercati civici di piazza Nazzari e San Benedetto”.

Nel dettaglio, si tratta di banchi refrigerati per esposizione e vendita di mitili, pesce, banchi frigo per carne, salumi e formaggi, banchi per pane e dolciumi, oltre alle celle frigorifere per la refrigerazione a temperatura compresa tra 0 e 10 gradi.

Un acquisto programmato. Che piomba mentre chi lavora al mercato è terrorizzato dal trasloco, la nuova Giunta non è ancora formata e mentre il sindaco Massimo Zedda deve ancora decidere quanto e come si possa intervenire, per cercare di fare chiarezza su una vicenda sulla quale tutti, o quasi, hanno perso il filo. E, in certi casi, la pazienza.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata