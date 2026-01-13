Il Comune di Cagliari cerca strutture ricettive (alberghi e b&b) pronte ad accogliere i senzatetto della città. L’operazione è definita «temporanea, a fronte di un’emergenza attuale e documentata, imprevedibile o non procrastinabile tale da incidere sulla salute, sicurezza o dignità della persona».

La delibera di Giunta che definisce i contorni dell’intervento risale al 18 dicembre. Ora gli uffici dell’assessorato alle Politiche sociali hanno diramato il bando per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei proprietari delle attività che, eventualmente, metteranno a disposizione le stanze.

Il fenomeno è descritto dai numeri. I posti disponibili per offrire un conforto contro la disperazione non bastano: «La capienza delle strutture di accoglienza a bassa soglia attualmente è di un numero di posti di circa 130, che risultano tutti occupati». Mentre «da una stima congiunta con le associazioni che svolgono il servizio notturno a titolo volontario, risulta che le persone in strada sono attualmente siano 80». Tutte da alloggiare. Per questo il Comune cerca stanze d’albergo e nei b&b.

Il costo dell’intervento al momento non è quantificato. Ma l’assessorato specifica che le spese saranno coperte «mediante utilizzo dei fondi disponibili nell’ambito dei programmi a contrasto della povertà e

dei fondi del bilancio comunale».

