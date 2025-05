Una luce nella notte per accendere i riflettori su una malattia rara e spesso invisibile: anche il capoluogo sardo partecipa alla Giornata Internazionale della Neurofibromatosi, aderendo alla campagna mondiale “Shine a Light on NF – Accendi una luce sulle Neurofibromatosi”.

Il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di blu e verde – i colori simbolo dell’iniziativa – nelle serate del 21 e 22 maggio, grazie all’impegno dell’Associazione Neurofibromatosi della Sardegna.

L’iniziativa, promossa a livello globale dalla Children’s Tumour Foundation, è sostenuta in Italia dalle associazioni Linfa Odv e Anf Odv, che hanno invitato i Comuni a partecipare illuminando monumenti, ponti ed edifici per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla neurofibromatosi (NF), una malattia genetica rara e ancora poco conosciuta.

La neurofibromatosi si presenta principalmente in due forme: NF1 e Schwannomatosi correlata alla NF2. È una patologia genetica che può manifestarsi con sintomi visibili, come macchie cutanee e tumori lungo i nervi, ma anche con problemi più invisibili e debilitanti, come dolori cronici, disturbi dell’apprendimento, perdita dell’udito o della vista. Ad oggi, non esiste una cura definitiva.

Illuminare un monumento è un modo per rendere visibile ciò che spesso rimane nell’ombra. Lo scorso anno, centinaia di luoghi in Italia e nel mondo hanno preso parte alla campagna, contribuendo a far conoscere una realtà che coinvolge migliaia di persone e famiglie.

