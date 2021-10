Un immobile abusivo è stato sequestrato dalla Polizia locale a Cagliari, in via Utzeri, nel quartiere Sant’Elia.

In azione per porre i sigilli sono entrati gli agenti della Sezione di Sorveglianza Edilizia.

“Il manufatto, realizzato in blocchetti ed elevato dal piano terra al soffitto, su un area di circa 40 metri quadri e diviso in tre ambienti, risultava in fase di ultimazione e, per evitare il completamento dell'opera abusiva, il personale della Polizia Locale ha proceduto con il sequestro penale. Il provvedimento è stato pubblicizzato con l'apposizione dei sigilli”, si legge in una nota del Comune.

“La Polizia Locale – aggiunge il municipio -, anche in seguito a diverse segnalazioni e su disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari, sta eseguendo numerosi controlli in città e sul litorale per evitare in particolare la deturpazione del territorio”.

