Un gesto concreto che si ripete nel tempo e rafforza il legame con la comunità. I finanzieri della Caserma “Efisio Satta” di Cagliari, sede del Comando Regionale Sardegna , hanno dato il via con entusiasmo questa mattina a una nuova giornata di donazione del sangue.

Un gesto che assume un significato ancora più rilevante in prossimità della stagione estiva, periodo nel quale l’incremento delle presenze sul territorio e la fisiologica riduzione delle donazioni rendono particolarmente importante garantire adeguate scorte di sangue per far fronte alle esigenze degli ospedali e dei centri trasfusionali.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa tra la Guardia di finanza e l’A.V.I.S. Sardegna, si inserisce nel più ampio obiettivo di rafforzare l’autonomia della Sardegna nella disponibilità di sangue ed emoderivati, riducendo il ricorso agli approvvigionamenti da altre regioni e assicurando una risposta sempre più efficace e tempestiva alle necessità del sistema sanitario isolano.

Il Gruppo donatori Fiamme Gialle prosegue dunque nel proprio impegno, con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il numero delle donazioni effettuate nel corso del 2026 e di offrire un apporto concreto ai centri trasfusionali dell’Isola.

Il Comandante Regionale Sardegna, Generale di Brigata Claudio Bolognese, ha sottolineato come la donazione costituisca «un atto concreto di vicinanza alla collettività, espressione dei valori di solidarietà e attenzione al prossimo che contraddistinguono l’azione della Guardia di finanza», evidenziando l’importanza di iniziative capaci di offrire un aiuto tangibile a chi si trova in situazioni di necessità.

I rappresentanti dell’AVIS hanno espresso vivo apprezzamento per la disponibilità e la costanza dimostrate dal Corpo, riconoscendo nelle Fiamme gialle un interlocutore di riferimento nella promozione dei valori civici e della solidarietà.

(Unioneonline)

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