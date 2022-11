Da oggi, mercoledì 30 novembre, aprono due nuovi percorsi nel parco comunale di Tuvixeddu, a Cagliari. Uno, quello superiore, partendo dal piccolo teatro verde, s’inerpica sino al belvedere in cima al colle: da lì si ammira la laguna di Santa Gilla. Passeggiate anche in quello inferiore, che collega l’ingresso alla nuova area scavi, che recentemente ha consentito l’accrescimento del patrimonio di tombe fenicio-puniche osservabili nella necropoli.

Il primo sarà accessibile fino alle 15 in inverno e alle 17 in estate. Mentre il secondo potrà essere utilizzato per tutta la durata dell’apertura del parco.

«Con la conclusione di questa parte di lavori al Parco di Tuvixeddu», spiega il sindaco Paolo Truzzu, «la nostra area verde più importante sotto il profilo storico e archeologico, che ospita al suo interno la più importante necropoli fenicio-punica del Mediterraneo, diventa più grande e più fruibile per la cittadinanza, grazie all’accesso in orario diurno allo splendido belvedere in cima al colle. Questa è una prima parte dell’intervento, che nei prossimi anni vedrà il recupero di ulteriori aree a disposizione di tutti».

«Il parco di Tuvixeddu», aggiunge l’assessore del Verde pubblico, Giorgio Angius, «rappresenta un luogo speciale, nel cuore pulsante di Cagliari, in cui vestigia del passato della nostra città si mescolano con il verde. Da oggi l’area sarà ancora più verde grazie all’apertura del sentiero che porta alla sommità del colle, al belvedere panoramico e alla pineta, confinanti con la storica Villa Mulas-Mameli, di proprietà privata».

