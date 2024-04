Una grossa perdita idrica ha creato non pochi disagi, soprattutto alla viabilità, in via Is Maglias a Cagliari. L'acqua ha invaso la strada e le squadre di Abbanoa sono intervenute per avviare i lavori, con degli scavi.

Una corsia di via Is Maglias è stata chiusa al traffico: chi arriva da viale Merello non può svoltare a destra ma deve proseguire.

Rallentamenti dunque in tutta la zona. Il guasto potrebbe creare anche dei disservizi nell'erogazione dell'acqua, anche se Abbanoa sta lavorando per ridurre al minimo i problemi.

