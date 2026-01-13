La galleria della Mem - circa 500 metri quadrati – era stata chiusa e usata a servizio esclusivo del locale con transenne, sedie e un bando con la cassa.

È un sopralluogo della polizia locale effettuato la sera del 5 dicembre a “condannare” il Wakanda, locale di via Mameli, alla chiusura per otto giorni. Il provvedimento adottato dal servizio Attività produttive del Comune sarà applicato dal 18 al 25 gennaio (compreso).

Stando al verbale stilato dagli agenti «il titolare consentiva al personale il controllo dell’ingresso alla Galleria Mameli dalla porta ubicata in Via Mameli fronte via Pola e il posizionamento al suo interno di una transenna, sedie ed un bancone cassa, permettendo alla clientela di utilizzare lo spazio antistante le uscite di sicurezza del locale».

Tutto in violazione della concessione di suolo pubblico. Al proprietario del locale è stata data la possibilità di produrre delle memorie. In Comune non è arrivato nulla ed è scattata la sospensione dell’attività.

