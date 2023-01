Spunta una nuova vittima del ladro seriale finito in carcere, a Uta, dopo aver messo a segno nove furti nella abitazioni di ultra ottantenni cagliaritane. La donna, dopo aver appreso da L’Unione Sarda dell’arresto del finto dipendente di Abbanoa protagonista dei colpi tra il 2017 e la fine del 2022 (è stato incastrato dalla Squadra Mobile la scorsa settimana dopo una lunga e complessa indagine), si è presentata alla Polizia per denunciare un furto subito alcuni anni fa. Spariti mille euro e un cofanetto di gioielli. In questura ha ritrovato tre dei suoi anelli sequestrati dagli investigatori della Mobile guidati dal dirigente Fabrizio Mustaro nell’appartamento del ladro.

Salgono così a 9 le vittime conosciute dalla polizia. Il sospetto è che potrebbero essere ben più numerose per via delle denunce mai presentate alle forze dell’ordine per pudore e soprattutto vergogna da altri anziani.

Complessivamente, in sei anni, era riuscito a impadronirsi di oltre 80mila euro tra contanti e gioielli.

Intanto nei giorni scorsi si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. Il finto tecnico di Abbanoa si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip. L’uomo resta in carcere.

