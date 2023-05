È stato sorpreso dai carabinieri nella notte a Cagliari, in piazza Matteotti, con in tasca un paio di telefoni cellulari sottratti nelle ore precedenti ad altrettanti ignari cittadini.

Uno degli apparecchi, in particolare, era di proprietà di una 17enne di Dolianova, che se l’era visto sottrarre in via Manno segnalando l’episodio ai militari.

Un 15enne algerino, residente in una comunità di accoglienza per minori non accompagnati della provincia, è stato quindi denunciato a piede libero per ricettazione alla Procura del Tribunale per i Minori.

(Unioneonline/v.l.)

