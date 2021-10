Due giovani residenti a Carbonia, ma nati in Lombardia, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e guida senza patente.

Si tratta di un 20enne e un 18enne, di origine rom, non nuovi a fatti del genere.

I carabinieri li hanno sorpresi alle 2 di notte in via Tevere a Cagliari, mentre tentavano di asportare, dopo aver forzato uno sportello, del materiale ferroso custodito all'interno di un furgone Ford Transit di proprietà di un 37enne marocchino.

Alla vista dei militari, i due sono fuggiti in auto, ma dopo un breve inseguimento gli uomini dell’Arma sono riusciti a fermarli.

Dalle perquisizioni sono saltati fuori arnesi atti allo scasso, che sono stati sottoposti a sequestro.

Sequestrata anche l’auto risultata già gravata da fermo amministrativo e priva di assicurazione. I due ragazzi, inoltre, non avevano la licenza di guida.

