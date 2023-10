Si è concluso con un arresto il controllo effettuato due notti fa in via Is Mirrionis a Cagliari. Gli agenti della Volante hanno fermato uno scooter con a bordo due persone. Il passeggero, che da subito ha mostrato segni di nervosismo e agitazione, all’improvviso è fuggito a piedi, lanciando lontano da sé un calzino.

I poliziotti lo hanno inseguito nelle vie della zona riuscendo a bloccarlo. Nel marsupio che indossava hanno ritrovato 110 euro in contanti, mentre nel calzino – recuperato poco dopo – c’erano diverse bustine di marijuana e hashish.

Gli agenti hanno esteso il controllo al domicilio del 25enne, a Monserrato, dove hanno sequestrato, nascosta nei mobili di casa, una modica quantità di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 2.250 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal gip che ha disposto l’obbligo di dimora nel comune di Monserrato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata