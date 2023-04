Incidente questo pomeriggio a Cagliari, in via dei Carroz, nel tratto che corre lungo il cavalcavia sopra la rotatoria di via Cadello.

L’automobilista alla guida di una Punto blu ha perso il controllo del mezzo, dove è possibile effettuare la svolta a U per immettersi in via Monte Claro, andando a sbattere contro i dissuasori: alcuni sono stati abbattuti, il veicolo è rimasto sospeso.

Per i soccorsi è stato necessario l’intervento di un’ambulanza del 118, ma stando a quanto comunicato dal comando della polizia locale, le conseguenze non sono state gravi.

