Via le transenne in piazza Ingrao, a Cagliari. Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica ha provveduto allo smantellamento delle barriere a protezione del ficus protagonista lo scorso anno di un brutto incidente. Era il 15 maggio 2023 quando un ramo dell’albero si staccò, cadendo (e distruggendo) l’edicola tra via Roma e vale Regina Margherita.

La perimetrazione della storica alberatura cittadina si era resa necessaria a seguito della ricezione dei risultati delle analisi di laboratorio eseguite dagli esperti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari su sette grandi alberature cittadine, risultate aggredite da infezioni fungine. Subito dopo l’installazione delle barriere nel mese di marzo 2024 per garantire la pubblica sicurezza, gli esperti dell’Università di Sassari si sono messi all’opera per curare gli esemplari. Dall’ultima relazione tecnica sullo stato delle alberature risulta che in questo momento non ci sono rischi per persone o cose. Da qui la richiesta all’impresa appaltatrice del verde cittadino di rimuovere della perimetrazione presente in Piazza Ingrao.

Le alberature cittadine colpite da infezione fungina rimarranno sotto stretto monitoraggio per i prossimi anni e parimenti si proseguirà con le cure fitoiatriche indicate dagli esperti sassaresi. Ma le barriere, qualora dovessero ripresentarsi dei segnali di emergenza o in caso di allerta vento, verranno ripristinate temporaneamente.

(Unioneonline/v.f.)

