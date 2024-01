Metallo grigio e cubicoli che diventeranno box. In attesa che il luogo si animi con venditori e acquirenti, per non ora non sembra scatenare l’entusiasmo tra gli operatori l’ambiente interno del mercato provvisorio di piazza Nazzari, a Cagliari.

Una data di trasferimento ancora non c’è (ora si parla di fine febbraio), ma cresce l’attesa. Il trasloco dovrebbe avvenire quando inizieranno i lavori per il restauro del vecchio civico di San Benedetto, per il quale si attende ancora il progetto definitivo.

Intanto qualcuno è andato a vedere la struttura che ospiterà il commercio per almeno tre anni. Il video è stato pubblicato sul gruppo Facebook “Salviamo il mercato di San Benedetto”.

Box e corridoi sono ancora spogli. Ovvio che non si possano ancora mostrare eventualmente “appetibili”, come quando tutti gli allestimenti saranno posizionati. Ma già qualcuno ha perplessità anche sulle dimensioni degli spazi destinati alla vendita: «Quasi tutti perderanno qualcosa rispetto alla superficie che hanno ora», interviene un operatore «il sottoscritto, ad esempio, passerà dagli attuali 10 metri quadri scarsi, a meno di 9. E, si badi bene, le corsie sono strettissime: basteranno pochi clienti in attesa di essere serviti per bloccare tutto».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata