«Vivrò la città e il territorio per capirne le necessità e le esigenze. Non ho ricette magiche e non prometto niente se non il mio massimo impegno». Queste le parole di Rosanna Lavezzaro, prima donna a ricoprire il ruolo di questore di Cagliari.

Torinese, ha iniziato la carriera nella Polizia nella questura di Torino. Poi le nomine a questore di Vercelli, a Novara e Rimini. Ora l’arrivo a Cagliari al posto di Paolo Rossi, andato in pensione. «Conosco bene la Sardegna e il sud dell’Isola perché ci sono stata molte volte come turista. Lavorerò sodo per conoscere bene tutte le realtà. I poliziotti devono trasmettere sicurezza, garbo ed educazione». Preferisce essere chiamata questore («Riconosco la versione linguistica di questora ma ritengo abbia la priorità la carica e non la persona che la ricopre») e ha già ricevuto le indicazioni dal suo predecessore su possibili priorità: «Tipo la malamovida, fenomeno che conosco bene arrivando da Rimini».

Sposata, e con due figli, ribadisce la sua felicità per essere «in una città e una terra bellissime» e di «impegnarsi al massimo nello svolgere un lavoro che amo moltissimo».

