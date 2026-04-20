Cagliari ha finalmente il suo skatepark. È stato inaugurato questa mattina il nuovo impianto sportivo tra via Pessagno e viale Diaz. Fa parte del progetto di riqualificazione del «villaggio sportivo» di Monte Mixi e punta a «cambiare il volto dello sport urbano in città e sull’isola».

La nuova pista, costata 700mila euro, era attesa da anni dalla comunità degli skater cagliaritani. «L'opera – fa sapere il Comune - non è solo un intervento di edilizia sportiva, ma un investimento strategico sul futuro dei giovani. Dopo il debutto trionfale dello skateboarding come disciplina olimpica a Tokyo 2021 e la sua riconferma alle olimpiadi di Parigi del 2024, lo sport si è trasformato da fenomeno di controcultura a sport olimpico, registrando un incremento di praticanti».

Secondo il sindaco Massimo Zedda «il nuovo skatepark fa parte del più ampio intervento di riqualificazione del villaggio sportivo di Monte Mixi, un'area dedicata ad appassionati, dilettanti e professionisti. Gli interventi in corso al PalaPirastu e nello stadio di atletica Santoru, i lavori programmati nelle piscine e nelle palestre comunali dell'area, nelle passerelle che collegano Monte Mixi al quartiere Sant'Elia, dimostrano la chiara volontà dell'amministrazione di voler promuovere le attività sportive e una vita sana nella nostra città».

«Finalmente i tanti appassionati di queste discipline potranno fruire di un impianto dedicato e moderno, rispettoso di tutte le norme di sicurezza – spiega l’assessore allo sport Giuseppe Macciotta -. Parallelamente il pattinodromo potrà essere utilizzato esclusivamente dagli amanti di questa diversa specialità».

L’inaugurazione di oggi è stata occasione per svelare la targa commemorativa dedicata a Gianmarco De Agostini, lo skater, surfer e wakeborder cagliaritano, deceduto nel 2021 a trent’anni, a seguito di un incidente.

La gestione dell’impianto (dalla custodia alla verifica degli accessi) è stata affidata all’associazione sportiva Zalu's Skate School, specializzata nel mondo dello skate.

Il Comune rende noto che «per poter utilizzare le rampe e l'area “street” dell'impianto sarà necessario iscriversi esclusivamente sul sito del Comune e pagare una quota annuale di 30 euro. Per potersi iscrivere occorre essere tesserati Fisr (Federazione italiana sport rotellistici) o Federazione ciclistica (solo Bmx freestyle). Chi non fosse tesserato potrà farlo iscrivendosi a una associazione sportiva dilettantistica (anche sul posto), con certificato medico».

In attesa dell'estate, l’amministrazione ha predisposto un calendario fino al 15 giugno: «Questo permetterà di sfruttare l'impianto anche nelle ore mattutine durante il fine settimana, a differenza di quanto avverrà poi nei mesi più caldi. Dal lunedì al venerdì l’impianto sarà aperto dalle 13 alle 21. Il sabato e la domenica invece sarà aperto la mattina dalle 10 alle 13 ed il pomeriggio dalle 15 alle 20.

(Unioneonline/A.D)

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