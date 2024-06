Nel giorno della giornata mondiale dell’ambiente, domani 5 giugno, anche la Città metropolitana di Cagliari partecipa alle celebrazioni con la Festa degli alberi Green School, che vedrà la premiazione nel Parco di Monte Claro di 12 scuole del territorio che in questo anno scolastico hanno portato a compimento azioni per migliorare il proprio impatto sull’ambiente, 3 in più rispetto allo scorso anno.



Gli istituti scolastici otterranno la Certificazione Green School nell’ambito del progetto Green School Italia, che ha lo scopo di promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado buone pratiche per la salvaguardia del pianeta. La Città Metropolitana è partner della rete Green School dallo scorso anno assieme all’associazione Efys Onlus.



Alla consegna degli attestati seguiranno nel corso della mattinata attività di animazione e educazione dedicate ai ragazzi, a cura del centro di quartiere La Bottega dei sogni.



All’evento, che avrà inizio alle ore 10, prenderanno parte oltre 200 studenti, accompagnati dal personale docente. In rappresentanza della Città Metropolitana di Cagliari sarà presente il vice sindaco metropolitano Damiano Paolucci.







