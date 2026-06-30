Con un nuovo bollettino, il ministero della Salute ha classificato la zona di Cagliari, per le giornate di oggi, martedì 30 giugno, e domani mercoledì 1 luglio 2026, con il livello 3 - Allerta Rossa per l'allarme relativo agli effetti sulla salute delle ondate di calore.

Si tratta del livello massimo di allerta, scattato per temperature che andranno dai 26 ai 35 gradi, con massime percepite che arriveranno sino a 36.

Il sistema di allarme del ministero è finalizzato a prevenire gli effetti delle ondate di calore sulla salute di popolazione: con il colore rosso le condizioni sono ad elevato rischio per tutta la popolazione e persistono per 3 o più giorni consecutivi. Allo stato attuale, si passerà il 2 luglio all’allerta di livello 1, colore giallo.

In fase di allerta anche i servizi sanitari e sociali.

In allegato, il ministero ha diffuso un vademecum con i comportamenti da mettere in atto: evitare, soprattutto anziani e bambini, di uscire nelle ore più calde, schermare le finestre con tende che blocchino il passaggio della luce ma non dell’aria, bere molta acqua, mangiare frutta e verdura.

L’aria condizionata sì ma non a temperature troppo basse, non più di 5 gradi di differenza rispetto all’esterno. Il ventilatore? Non abbassa la temperatura ambientale ma solo quella percepita, pur dando sollievo stimola la sudorazione e aumenta il rischio di disidratazione. Dunque è bene posizionarlo a una certa distanza, soprattutto nel caso di persone malate e costrette a letto.

(Unioneonline)

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