Due auto bruciate e uno scenario ben peggiore evitato solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, questa notte, in via Tiepolo, nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu.

Gli operatori del comando di viale Marconi sono arrivati intorno alle 3,50 per domare le fiamme che hanno avvolto un veicolo, estendendosi a un altro in sosta lì accanto.

L'intervento dei vigili del fuoco

Il calore, però, aveva anche danneggiato una condotta del gas di città: i vigili del fuoco hanno domato il rogo e messo in sicurezza il tubo lesionato.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata