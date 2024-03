Strafatti, quasi incoscienti. A causa dell’alcol, nel minimo. Ma soprattutto di droghe, come cocaina e metanfetamina: sono circa une decina i giovani e giovanissimi che negli ultimi due fine settimana sono stati soccorsi dagli operatori del 118 nella zona di Stampace per essere portati in ospedale.

Maschi, ma anche ragazze. Che non sempre accettano di essere assistiti. Per qualcuno sono intervenuti gli amici. Altri, in un barlume di lucidità alla vista dei lampeggianti, si sono allontanati rifiutando di essere portati al pronto soccorso. Ma dagli esami su quelli messi peggio, che no hanno opposto resistenza, sono emersi abuso di droghe e alcol.

Lo schema sarebbe sempre lo stesso: una chiamata anonima al 118 per segnalare la necessità di intervento per soccorrere ragazzi, e ragazze, che vengono trovati per strada e «sono da raccogliere con il cucchiaino», fa sapere un infermiere. Tra chi fa il turno di notte si inizia a parlare di un fenomeno preoccupante, legato a qualche serata dove le regole non vengono rispettate.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata