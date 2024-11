Le peripezie del Morrison si ripercuotono anche su Sensazioni, il locale che ne ha preso il posto in piazza Yenne 40, a Cagliari: il servizio Attività produttive del Comune ha deciso di sospendere per più di 5 mesi la possibilità di richiedere la concessione di suolo pubblico per piazzare sedie e tavoli con vista sulla statua di Carlo Felice.

Il provvedimento arriva da lontano. La vecchia società di gestione dello spazio aveva allestito all’esterno uno spazio per l’accoglienza dei clienti ma non aveva alcuna autorizzazione. I vigili urbani erano intervenuto quattro volte tra agosto e novembre del 2023: 18 mesi di sospensione per le richieste di concessione. Il 12 marzo è subentrato un altro soggetto giuridico, che portandosi dietro le obbligazioni del precedente aveva optato per la conversione in multa del periodo residuo di punizione: tredicimila euro per tredici mesi, da versare in cinque rate da 2.600 euro ciascuna. Il via libera all’accordo era arrivato a giugno.

Nelle casse del Comune però, nonostante i solleciti, non è arrivato il pagamento della quota di settembre. Da qui la stangata: per cinque mesi e quattro giorni (il resto è già stato scontato o pagato in soldoni) non potrà essere chiesta la concessione.

